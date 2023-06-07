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РИА Новости: ВСУ планирует размещать военных в зданиях детсадов и школ

ВСУ планируют размещать военных в детсадах и школах в подконтрольной ему части Запорожской области и одновременно возобновить очные допзанятия для учащихся этих заведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По сведениям от источников в ВСУ, стало известно, что на настоящий момент украинским областным руководством Запорожья во взаимодействии с ВСУ на Запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях, — заявил собеседник агентства.

Отметим, что с апреля 2022 года по конец мая 2023 года школьники учились дистанционно. Возобновление учебного процесса якобы связано с тем, чтобы прикрыть от российских ракетных ударов личный состав ВСУ.

«Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца. Часть школ будут использоваться для размещения личного состава ВСУ, а в остальной части школ планируют проведение занятий со школьниками», — добавил силовик.

По информации источника журналистов, военных разместят в спортзалах и подсобных помещениях.