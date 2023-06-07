Региональное минприроды проверило рязанский водоем, который засыпают строительным мусором и землей

Региональное минприроды проверило рязанский водоем, который засыпают строительным мусором и землей. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В минприроды отметили, что специалисты выезжали на обследование 10 мая. Они установили, что отходы находились на соседних с водоемом участках и вдоль береговой линии.

«Факт засыпки водоема на момент обследования не подтвердился», — говорится в сообщении.

В минприроды сообщили, что сведения по неизученным водоемам вносит в реестр рязанский гидрометцентр.

«Министерство природопользования Рязанской области не уполномочено проводить обследование водоемов на предмет установления их идентификационных характеристик и последующего внесения сведений в государственный водный реестр», — заключили в ведомстве.

Однако 11 мая минприроды ответило на запрос рязанцев, что доски, пластик, пенопласт плавал на поверхности водоема во время их обследования, а грузовой автомобиль с отсутствующим спереди госномером сгружал на берег грунт. Соответствующее заключение они направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Напомним, в начале апреля рязанцы сообщили о том, что в садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники засыпали берег и пруд строительным мусором. В мае водоем продолжили засыпать землей. Рязанская природоохранная прокуратура решила, кто должен следить за состоянием пруда в Рязани.