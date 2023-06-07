Приставы арестовали автомобиль рязанца, задолжавшего более миллиона рублей

Полицейские остановили автомобиль рязанца, задолжавшего более миллиона рублей. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел в среду, 7 июня. Правоохранители проводили рейды в отношении владельцев машин, не исполняющих обязанности по выплате административных штрафов и других задолженностей.
На Солотчинском мосту при помощи системы «Паутина» инспекторы остановили Land Cruiser, которым управляла женщина-водитель.
Согласно данным, на 40-летнем собственнике автомобиля имеется задолженность по налогам и административным штрафам на сумму более 1 000 000 рублей. На место направили группу судебных приставов. Они составили необходимые материалы, арестовали автомобиль, опечатали его. После этого машину перевезли на спецстоянку — она будет там находиться до погашения задолженности.