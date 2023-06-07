Накануне Дня предпринимателя отделение Сбербанка провело бизнес-сессию для представителей малого бизнеса региона

Рязанское отделение Сбербанка провело встречу на тему: «Полезные и неочевидные инструменты для продвижения бизнеса в интернете». О современных подходах к развитию бизнеса в сети рассказал руководитель проектов Сбер Бизнес Софт Андро Расоев.
В центре внимания — пакет ИТ-решений, который Сбер предлагает бизнесу.
Предпринимателям на конкретных примерах пояснили принципы работы продуктов СберЛид и СбербизнесБот, которые по статистике позволяют увеличить на 20% объем онлайн продаж уже в первые 2 недели рекламной компании. Особый интерес у клиентов вызвал продукт СберТаргет для запуска таргетированной рекламы в интернете без таргетолога. Команда ИТ специалистов Сбера помогает определить стратегию и запустить рекламную кампанию, а предприниматель уже на следующий день получает новых клиентов.
Живая дискуссия развернулась по продукту SberCRM. Это- платформа, которая помогла уже более 45 тыс. клиентам автоматизировать бизнес-процессы, увеличить объем продаж и повысить качество взаимодействия внутри компании.
Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:
Вторая часть бизнес-сессии была посвящена индивидуальному разбору кейсов. Каждый участник мероприятия получил индивидуальную консультацию от таргетологов Сбера о том, какие инструменты будут максимально полезны его бизнесу.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481