Накануне Дня предпринимателя отделение Сбербанка провело бизнес-сессию для представителей малого бизнеса региона

Рязанское отделение Сбербанка провело встречу на тему: «Полезные и неочевидные инструменты для продвижения бизнеса в интернете». О современных подходах к развитию бизнеса в сети рассказал руководитель проектов Сбер Бизнес Софт Андро Расоев.

В центре внимания — пакет ИТ-решений, который Сбер предлагает бизнесу.

Предпринимателям на конкретных примерах пояснили принципы работы продуктов СберЛид и СбербизнесБот, которые по статистике позволяют увеличить на 20% объем онлайн продаж уже в первые 2 недели рекламной компании. Особый интерес у клиентов вызвал продукт СберТаргет для запуска таргетированной рекламы в интернете без таргетолога. Команда ИТ специалистов Сбера помогает определить стратегию и запустить рекламную кампанию, а предприниматель уже на следующий день получает новых клиентов.

Живая дискуссия развернулась по продукту SberCRM. Это- платформа, которая помогла уже более 45 тыс. клиентам автоматизировать бизнес-процессы, увеличить объем продаж и повысить качество взаимодействия внутри компании.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

Вторая часть бизнес-сессии была посвящена индивидуальному разбору кейсов. Каждый участник мероприятия получил индивидуальную консультацию от таргетологов Сбера о том, какие инструменты будут максимально полезны его бизнесу.