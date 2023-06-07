Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
20°
Чтв, 08
21°
Птн, 09
22°
ЦБ USD 81.25 -0.08 07/06
ЦБ EUR 86.95 -0.08 07/06
Нал. USD 80.9 / 83.05 07/06 13:05
Нал. EUR 87.52 / 88.3 07/06 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
14 367
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
15 532
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
13 439
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
18 124
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На пяти рязанских улицах с 8 июня планово отключат горячую воду

На пяти рязанских улицах с четверга, 8 июня, планово отключат горячую воду. Объявление опубликовали на сайте госадминистрации.

С 8 по 21 июня ресурса не будет по адресам:

  • улица Красная, дом № 32 (детсад № 23), дом № 28 корп. 1, дом № 28 корп. 2;
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 33а (детсад № 24), 35, 36, 39, 40, 43;
  • улица пос. Керамзавода, дома №№ 25а (детсад № 29), 8а (школа № 22), 3, 10, 28, 29, 33, 34, 36, 38;
  • улица Кирпичного завода, дома №№ 14, 14/1, 15;
  • улица Старореченская, дома №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3.