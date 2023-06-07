На пяти рязанских улицах с 8 июня планово отключат горячую воду
На пяти рязанских улицах с четверга, 8 июня, планово отключат горячую воду. Объявление опубликовали на сайте госадминистрации.
С 8 по 21 июня ресурса не будет по адресам:
- улица Красная, дом № 32 (детсад № 23), дом № 28 корп. 1, дом № 28 корп. 2;
- улица Октябрьский городок, дома №№ 33а (детсад № 24), 35, 36, 39, 40, 43;
- улица пос. Керамзавода, дома №№ 25а (детсад № 29), 8а (школа № 22), 3, 10, 28, 29, 33, 34, 36, 38;
- улица Кирпичного завода, дома №№ 14, 14/1, 15;
- улица Старореченская, дома №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3.