На 68-м году жизни скончался рязанский прозаик и ветеран боевых действий Петр Дикусар

В Рязанской области 1 июня скончался прозаик, член Союза писателей России, ветеран вооруженных сил, подполковник в отставке Петр Дикусар. Об этом сообщается в газете «Рязанские ведомости».
Петр Дикусар написал книги: «Траектория судьбы» (трилогия), «Скреплённые узами братства», «Характер без швов», «Тайна имени моего». Его произведения публиковались в газетах «Литературная Россия», «Волжские вести», «Уральские военные вести», альманахах «Литературная Рязань», «Вся королевская рать», в журнале «Воин России».
В 2015 году он стал лауреатом премии Рязанской области имени Полонского в области литературы.
Кроме этого, Дикусар дважды участвовал в боевых действиях в Афганистане. Был в составе миротворческой миссии в Таджикистане и Приднестровье. Награжден орденами Красной звезды и «За военные заслуги», медалями СССР, России и Афганистана.
Закончил службу в Рязани в должности заместителя командира отдельного боевого вертолетного полка по летной подготовке. После увольнения в запас 12 лет работал в МЧС на должности начальника областного поисково-спасательного отряда.