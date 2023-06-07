Медведев: разочарование Запада может стоить Зеленскому поста и жизни
Президент Украины Владимир Зеленский начал контрнаступление, чтобы оправдать полученные деньги и оружие, а также чтобы не разочаровывать Запад. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, контрнаступление ВСУ не стало для России неожиданным, поскольку у Киева нет другого выхода. Однако он отметил, что разочарование Запада может стоить Зеленскому жизни. «Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль. Поэтому выход у киевского режима один — идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных», — написал Медведев.