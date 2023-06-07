Касимовца задержали за незаконный оборот наркотиков

Касимовца задержали за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Оперативники получили данные, что 41-летний мужчина причастен к незаконному хранению марихуаны.

Полицейские проверили сведения и выяснили, что касимовец занимался культивированием наркосодержащих растений. В его жилище заметили цветочные горшки с растениями, похожими на коноплю.

Оперативники совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области разработали операцию по фиксации и пресечению противоправной деятельности, так чтобы злоумышленник не мог уничтожить улики или скрыться.

Во время обследования жилища 41-летнего касимовца полицейские нашли сверток с высушенными фрагментами растений с характерным запахом и цветочные горшки.

Экспертиза показала, что в доме хранилось более 30 граммов марихуаны, а в горшках выращивалось 22 куста конопли. Мужчину задержали.

По предварительной информации, касимовец вырастил несколько кустов наркосодержащей конопли и приготовил марихуану. После он посадил в грунт в горшки новые кусты и надеялся собрать большой урожай, но оперативники спутали его планы.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении дела по статье 231 УК РФ («Незаконное культивирование наркосодержащих растений»).