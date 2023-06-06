Зеленский выступил против прекращения огня во время встречи с посланником Ватикана

Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к установлению мира. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время встречи с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи, пишет LIFE .

Представитель Ватикана приехал в Киев как посланник по урегулированию конфликта. Зеленский встретился с Дзуппи, однако заявил, что власти Украины рассматривают только собственный вариант по достижению мира.

«Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира», — указано в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Помимо этого, президент Украины призвал Ватикан внести вклад в имплементацию «мирного плана», в частности, в вопросе освобождения пленников.