ВСУ нанесли удары по Новой Таволжанке Белгордской области из танков Т-72 и «Градов»
ВСУ нанесли удары по Новой Таволжанке Белгордской области из танков Т-72 и «Градов». Об этом сообщил Mash.
По данным Telegram-канала, в течение дня по городу выпустили десятки артиллерийских и танковых осколочно-фугасных снарядов 125-мм калибра. Предположительно, выстрелы вели из села Огурцово Харьковской области с расстояния 4 километра от российской границы.
Пострадавших нет.
Напомним, что в субботу, 4 июня, ДРГ зашли в Новую Таволжанку Белгородской области, шел бой. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сегодня противника в Белгородской области нет, в том числе и в Новой Таволжанке.