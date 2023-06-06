В Рыбновском районе росгвардейцы обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
В селе Большое Жоково в Рыбновском районе росгвардейцы обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
Взрывотехники идентифицировали боеприпас как 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Отмечается, что корпус боеприпаса был сильно поврежден коррозией, поэтому мог представлять опасность для окружающих.
«С соблюдением мер безопасности сотрудники Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили накладным зарядом», — рассказали в пресс-службе.