В Ряжске полиция остановила нетрезвого водителя за рулем «Лады»

В Ряжске полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом виде ехал за рулем машины «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

На улице Кольцова около дома № 16 экипаж ДПС остановил машину. От ее водителя пахло алкоголем. Медосвидетельствование показало наличие 0,618 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.