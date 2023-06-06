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В Рязанской области стартовал Чемпионат МВД России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

В Рязанской области стартовал Чемпионат МВД России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщили в региональном управлении министерства.

Церемония открытия состоялась во вторник, 6 июня.

Чемпионаты проводятся ежегодно в рамках Спартакиады МВД по служебно-прикладным видам спорта.

В церемонии открытия соревнований участвовали глава УМВД России по Рязанской области Владимир Алай, представитель ГУ по работе с личным составом МВД России Александр Сазонов, заместитель председателя региональной областной организации Общества «Динамо» Андрей Волков, начальник областного филиала МУ МВД России имени Кикотя Андрей Доронин, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, начальник управления по физической культуре и массовому спорту мэрии города Кирилл Сосунов, полицейские-спортсмены, их тренеры и судьи.

Для участия в чемпионатах в регион прибыли более 600 полицейских спортсменов, представляющих 58 территориальных органов МВД России со всей страны и 17 образовательных учреждений МВД России.

В своей приветственной речи начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай подчеркнул значимость подобных соревнований для Рязанской области. «Рязанский край богат спортивными традициями, успехами и достижениями в различных турнирах самого высокого уровня. Наш город вновь выбран местом проведения соревнований, в которых примут участие практически все регионы России. В рамках Чемпионатов сотрудники разных подразделений органов внутренних дел продемонстрируют стойкость, выносливость, безупречную физическую подготовку и профессиональные навыки владения и применения огнестрельного оружия. Мастерство, целеустремленность и высокий профессионализм — вот что объединяет всех участников турнира, где каждый из вас высококвалифицированный специалист, обеспечивающий общественную безопасность и охраняющий спокойствие граждан нашей страны», — отметил генерал-майор полиции.

На церемонии выступили артисты Культурного центра УМВД России по Рязанской области.

В ближайшие пять дней спортсменов ждут различные испытания. Так, во время легкоатлетического кросса женщины — представительницы образовательных учреждений пройдут дистанцию в 1000 метров, женщины — 3000 метров, мужчины — 5000 метров. Служебный биатлон состоит из легкоатлетического кросса по пересечённой местности со стрельбой из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах, а также двух командных эстафет. На них каждого из четырех участников команды ждут дистанции по 1000 и 1500 метров соответственно.

Сразу после открытия соревнований спортсмены перешли к состязаниям по легкоатлетическому кроссу на разных дистанциях. По итогам определится личное первенство участников в каждом виде программы и командное первенство по кроссу и летнему биатлону среди полицейских и учащихся образовательных учреждений МВД России.