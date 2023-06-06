В Рязани с 1 сентября пустят автобусы по улице Халтурина

С 1 сентября по улице Халтурина пустят новый маршрут. Об этом исполняющий обязанности мэра города Виталий Артемов сообщил на заседании регионального правительства во вторник, 6 июня.

Павел Малков зачитал сообщение рязанцев, которые жалуются на отсутствие остановки около нового онкоцентра и общественного транспорта. Виталий Артемов отметил, что на данный момент по улице Халтурина ездит только троллейбус № 12.

«К сожалению в будние дни ходит четыре единицы с интервалом более 13 минут, в выходные — три единицы с интервалом более 17 минут. По вашему поручению, мы сейчас смотрим на маршрут № 7, который мы планируем разделить на №№ 7 и 7а, добавить с 10 до 20 автобусов», — сообщил Артемов.

Кроме того, он подчеркнул, что уже с 1 сентября пустят новый маршрут по улице Халтурина через онкоцентр.