В Рязани для автомобилей закроют движение по Первомайскому проспекту

В Рязани для автомобилей закроют движение по Первомайскому проспекту. Об этом сообщила городская администрация.

С 23:00 9 июня до 24:00 12 июля для частного транспорта перекроют участок от перекрестка с Вокзальной улице до перекрестка с улице Дзержинского. Городской пассажирский транспорт сможет передвигаться по крайним полосам движения в сторону Московского шоссе и в сторону улицы Дзержинского.

Также движение будет закрыто от перекрестка с улицей Дзержинского до перекрестка с улице Типанова. Городской пассажирский транспорт сможет ехать по крайним полосам движения в сторону площади победы и в сторону площади Ленина.

Причина перекрытия — капремонт участков магистральных тепловых сетей. На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании маршрута.