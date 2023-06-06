В РГАТУ провели третий этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу в номинации «Зоотехния»

В конце мая 2023 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных образовательных и научных организаций России в номинации «Зоотехния».

Конкурс проводился для привлечения более широкого круга молодежи к научным исследованиям в области аграрных наук.

На конкурсе были заслушаны научные работы 56 представителей аграрных вузов России — студентов, аспирантов и молодых ученых.

По решению комиссии победителем в номинации «Зоотехния» стала студентка факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ Алена Хуторская. Ее работа посвящена биологическим и технологическим аспектам инструментального осеменения пчелиных маток для сохранения генофонда пчел.

Также конкурсная комиссия отметила работы, тематика которых отвечала Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы, прежде всего в сфере селекции и генетики.