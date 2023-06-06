В Новомичуринске пьяный мужчина грозил зарезать 20-летнюю девушку

В полицию обратилась 20-летняя жительница Новомичуринска с жалобой на то, что ей угрожает убийством незнакомый нетрезвый мужчина. Ей на помощь приехали правоохранители, сообщает 6 июня пресс-служба УМВД.

Выяснилось, что молодая девушка увидела на улице идущего пьяного мужчину и сделала ему замечание, указав, что «появляться в таком виде на людях неприлично». В ответ на это 43-летний прохожий «ответил ей ругательствами», а после достал нож и пригрозил зарезать.

«Испугавшись за свою жизнь, женщина убежала и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию», — сообщает УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до двух лет.