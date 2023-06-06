В Минобороны сообщили о срыве наступления ВСУ на южнодонецком направлении
В Минобороны сообщили о срыве наступления ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — говорится в сообщении.
Минобороны утверждает, что украинская сторона потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь немецких Leopard, три французских колесных танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.
Ранее появилась информация, что Украина перешла к наступлению на некоторых направлениях.