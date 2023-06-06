В Ленобласти второклассника с аутизмом насмерть сбил поезд

В Ленобласти второклассника с аутизмом насмерть сбил поезд. Об этом во вторник, 6 июня, пишет издание «78.ru».

Родители мальчика заявили в полицию о его исчезновении. Они рассказали, что он ушел из дома днем, 5 июня, и не вернулся. Ребенка искали несколько часов.

Тело второклассника обнаружили на железнодорожном перегоне, его сбил поезд, от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Мать погибшего мальчика сообщила, что он не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве и не умел разговаривать.

Полиция проводит проверку.