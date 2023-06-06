В Курской области обнаружили два беспилотника

В Курской области обнаружили два беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

БПЛА выявили утром во вторник, 6 июня.

По информации источника, первый дрон, длиной два с половиной метра, нашли около 8:00 на окраине села Лебедевка Суджанского района. На крыльях у БПЛА обнаружили маркировку батальона «Азов"*. По предварительной информации, на беспилотнике не было взрывного устройства.

Примерно в то же время 76-летний житель Курска нашел на своем огороде хвостовую часть и оплавленную плату другого беспилотника. Отмечается, что это могли бы части одного из дронов, сбитых над Курском в ночь на 2 июня.

Отмечается, что в результате падения беспилотников пострадавших нет.

*признан террористической организацией и запрещен на территории России