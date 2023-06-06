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В Кадоме сгорел дом

В Кадоме сгорел дом. Об этом во вторник, 6 июня, пишет ИД «Пресса».

По информации издания, в понедельник, 5 июня, около 21:30 в МЧС сообщили о том, что в Кадоме на улице Московской горит дом № 23. На место выехал пожарный расчет.

Тушение пожара осложнялось тем, что к горящему дому не было подъезда — с одной стороны берег реки Мокши, а с другой заросший деревьями и кустарниками переулок. Пожарным пришлось прорубать около 100 метров зарослей, чтобы положить пожарный рукав.

Пожар тушили два пожарных расчета, его удалось ликвидировать только в 3:30 утра. Сгорел нежилой дом и надворные постройки.