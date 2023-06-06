В Госдуме объяснили, как будет работать СМС-оповещение о повестке

СМС-оповещения от Министерства обороны не будут приравниваться к получению повестки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, СМС будут информировать граждан о том, что повестка сформирована.

Также Картаполов ответил отрицательно на вопрос, будут ли применяться к человеку санкции, если он такое сообщение не получил. Он отметил, что на данный момент точное содержание сообщения не сформулировано, однако примерно оно будет звучать так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах».