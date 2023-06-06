В Башкирии в ДТП погибла женщина

В Башкирии в ДТП погиб человек. Об этом сообщил портал « Электрогазета.РФ ».

Авария произошла вечером в понедельник, 5 июня, на 47 километре трассы «Нефтекамск-Янаул» в Янаульском районе.

За рулем Lada Granta находился 49-летний местный житель. Он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии от полученных травм умерла 40-летняя пассажирка. Пострадали водитель и три пассажира — 46-летний, 35-летний и 33-летний.

Отмечается, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. Медосвидетельствование показало наличие у водителя 1,047 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Назначены ряд экспертиз для выяснения причин и обстоятельств аварии.