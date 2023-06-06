Ульяновские специалисты обнаружили в изъятом сидре метанол и этилбутират
В Ульяновской области в изъятом суррогатном напитке нашли примеси метанола и этилбутирата, пропорции которых опасны для людей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на УМВД.
Отметим, что количество погибших от сидра в Ульяновской области достигло 18 человек. Кроме этого, семь человек скончались в Самарской области, два — в Нижегородской, один — в Удмуртии.
Всего зафиксировано более 60 случаев отравления.