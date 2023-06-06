Убийцам управляющего одного из рязанских кафе предъявили обвинение

Убийцам управляющего одного из рязанских кафе предъявили обвинение. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Суд вынес обвинения трем иностранным гражданам 1993, 1997 и 2005 года рождения. Их обвиняют в разбойном нападении на соотечественника, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Старший из мужчин также обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, целью которого было скрыть другое преступление.

22 мая обвиняемые под предлогом заказа из кафе еды с доставкой вызвали потерпевшего в район станции Лесок в Рязани, где избили его черенком от топора, забрали мобильный телефон и наручные часы. После этого один из мужчин поместил тело потерявшего сознание потерпевшего в его автомобиль, облил бензином и поджег.

Тело мужчины было обнаружено в тот же день, преступление раскрыто по горячим следам. По делу проводятся процессуальные действия.