Скопинский районный суд выпустил по УДО бывшего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова
Скопинский районный суд Рязанской области 6 июня выпустил экс-начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова по УДО. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
Бывшему полицейскому дали 12 лет колонии за создании преступного сообщества. Его обвинили в 14 эпизодах превышения полномочий. В исправительной колонии № 3 он отсидел лишь полсрока.
Отметим, что его подчиненные получили от 4 до 20 лет колонии строгого режима.