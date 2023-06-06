Скопинский межрайонный следственный отдел возглавил Евгений Боканов
6 июня на должность руководителя Скопинского межрайонного следственного отдела назначили капитана юстиции Евгения Боканова. Об этом сообщается на сайте рязанского СК.
Боканов Евгений Алексеевич пришел работать в органы следкома в 2011 году. Он замещал должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам межрайонных следственных отделов.
В 2021 году Боканов стал замещать должность заместителя руководителя Скопинского межрайонного следственного отдела.