Шойгу: Украина начала контрнаступление

Глава минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина уже три дня проводит контрнаступление на разных участках фронта, однако успехов ВСУ не добились. Об этом сообщает РИА Новости.

4 июня Украина силами двух механизированных бригад предприняла попытки наступления на пяти направлениях. Во всех местах было большое скопление военных и техники.

Журналисты уточняют, что ни на одном из направлений ВСУ не достигли успеха и понесли значительные потери: 300 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 16 танков и 14 автомобилей.

5 июня Украина предприняла попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. По заверению Шойгу, в этот день ВСУ понесли еще больше потерь: 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной.

Всего за три дня ВСУ на всех направлениях потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов и два вертолета.