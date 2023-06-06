Рязанские транспортные активисты подвели итоги первых дней работы выделенной полосы в городе
Рязанские транспортные активисты подвели итоги первых дней работы выделенной полосы в городе. Информация появилась в Telegram-канале stvchannel.
По информации активистов, пробок больше не стало, общественный транспорт стал быстрее, а нарушителей было не так много, как они предполагали.
«Хотим напомнить, что провозная способность выделенной полосы в условиях большого пассажиропотока куда выше, чем автомобильной. Так что было бы неплохо, если бы часть выделенок оставили бы на постоянной основе», — заявили в Telegram-канале.