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Рязанские транспортные активисты подвели итоги первых дней работы выделенной полосы в городе

Рязанские транспортные активисты подвели итоги первых дней работы выделенной полосы в городе. Информация появилась в Telegram-канале stvchannel.

По информации активистов, пробок больше не стало, общественный транспорт стал быстрее, а нарушителей было не так много, как они предполагали.

«Хотим напомнить, что провозная способность выделенной полосы в условиях большого пассажиропотока куда выше, чем автомобильной. Так что было бы неплохо, если бы часть выделенок оставили бы на постоянной основе», — заявили в Telegram-канале.