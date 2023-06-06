Рязанские полицейские задержали трех участников организованной группы, занимавшихся сбытом наркотиков

Рязанские полицейские задержали трех участников организованной группы, занимавшихся сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 6 июня.

В ходе расследования, полицейские задержали 38-летнего рязанца и его 34-летнюю сожительницу. Во время обыска квартиры на улице Новой, где они проживали, были обнаружены и изъяты многочисленные свертки с метадоном общей массой 68 граммов, упаковочные материалы, электронные весы и тетрадь, в которой заносились сведения о сбыте наркотиков. Эти записи свидетельствовали, что злоумышленники ежедневно делали десятки закладок с метадоном в разных районах областного центра.

По предварительной информации, сожители, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков, недавно устроились закладчиками сразу в два нелегальных магазина в Интернете. Они получали оптовые партии метадона и по частям распространяли его через закладки. Чтобы увеличить объемы сбыта и размер получаемой прибыли они привлекли к делу свою 43-летнюю подругу, также судимую за аналогичные преступления. Полицейские разыскали и задержали сообщницу.

На улицах Советской Армии и Горького полицейские вместе с задержанными дополнительно изъяли несколько закладок с метадоном.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.