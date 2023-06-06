Рязанская ветстанция запустила программу льготной стерилизации домашних животных
Рязанская городская ветстанция запустила программу льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщили на странице во ВКонтакте «Служба по контролю за безнадзорными животными».
Отмечается, что владельцы кошек и собак смогут воспользоваться услугой для своих питомцев на 20-30% дешевле обычной стоимости. Приём будут проводить в двух клиниках по предварительной записи.
Режим работы: понедельник — пятница с 8:30 до 17:15, перерыв 13:00-13:45, суббота с 8:30 до 16:00.
Подробности по телефону: