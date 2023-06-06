Рязанцам разъяснили правила безопасности при обнаружении беспилотника

Жителям Рязанской области объяснили, как себя вести, если в небе появился беспилотник или его обнаружили на земле. Правила поведения опубликованы в группе «Музей К.Э.Циолковского».

Если вы заметили в небе БПЛА, необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить место, где он был замечен и в какую сторону направляется.

Не стоит стоять, смотреть и снимать дрон. Необходимо немедленно скрыться из зоны видимости летательного аппарата.

Если же вы обнаружили беспилотник на земле, то трогать его ни в коем случае нельзя. Нужно немедленно позвонить по экстренному номеру и сообщить место падения.