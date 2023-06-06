Роспотребнадзор попросил жителей Рязанской области сообщать о продаже «Мистера сидра»

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области призывает не употреблять напиток «Мистер сидр», произведенный ООО «АНДИ», до выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также специалисты просят сообщать о всех случаях обнаружения этой продукции на территории Рязанской области. Звонить можно по телефонам: 8 (800) 100-22-62 , 8 (4912) 92-98-07 . Также информацию принимают по электронной почте: rzn@urpn62.ru.

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли у одного из оптовых продавцов в Рязанской области около полутора тонн поддельного сидра.

Отметим, что от этого напитка скончались несколько десятков людей в разных региона России. В Рязани жертв нет.