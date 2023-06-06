Роберт Кеннеди-младший заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, включая Украину
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, включая Украину. Об этом
По словам Кеннеди-младшего, биологические лаборатории Соединенных Штатов, создающие различные виды оружия, находятся по всему миру, они есть и на Украине.
«Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», — заявил политик.