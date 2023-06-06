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Региональное правительство рассказало, сколько получают советники Малкова

Правительство Рязанской области рассказало редакции РЗН. инфо, сколько получают советники губернатора Павла Малкова.

В правительстве отметили, что в штате числятся четыре советника Малкова: Рамзан Дигаев, Роман Кузьмичев, Екатерина Шуба и Станислав Яннаев. Все они оказывают экспертную и консультационную помощь, необходимую для осуществления деятельности губернатора.

Помимо этого, советники готовят аналитические записки, справочную информацию, обобщающие материалы, вырабатывают рекомендации по социальному, экономическому политическому, культурным направлениям деятельности исполнительных органов Рязанской области и исполняют поручения губернатора.

Судя по постановлению Малкова, оклад советника — 18 тысяч 900 рублей.

Отметим, что Рамзан Дигаев ранее был руководителем Чеченстата, Роман Кузьмичев — главой контрольно-счетной палаты, Екатерина Шуба — старшим преподавателем кафедры судопроизводства в РГУ имени Есенина, Станислав Яннаев — помощником руководителя Росстата Павла Малкова.

Напомним, в мае советницу Малкова Екатерину Шубу на тротуаре сбил электросамокатчик.

Фото с личной страницы Екатерины «Вконтакте»