Появились снимки партии поддельного сидра, изъятого в Рязани

Рзн. Инфо публикует снимки партии поддельного сидра на рязанском складе, которую изъяли силовики вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Суррогат был упакован в металлические кеги.

Напомним, в понедельник, 5 июня, в Рязани полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора задержали около полутора тонн «сидра» у одного из оптовых продавцов.

Предположительно, таким же напитком отравились люди в нескольких регионах России.

Ранее сообщалось, что от напитка производителя «Мистер сидр» скончались 29 человек и 90 пострадали.

Также стало известно, что в России запретили оборот продукции производителя «Мистер сидр».