Полиция задержала 16-летнего рязанца на мотоцикле

В Рязани 5 июня полицейские задержали подростка, который пытался скрыться от них во дворах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В поселке Канщево на улице Интернациональная правоохранители увидели мотоциклиста, которому на вид не было 18 лет. Молодой человек, увидев сотрудников полиции, попытался скрыться во дворах, но сделать этого не получилось.

Вскоре выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 16-летний рязанец. Водительских прав у него, соответственно, не было. Кроме того, транспорт был не зарегистрирован.

В результате в отношении нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф.