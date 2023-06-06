Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
17°
Срд, 07
21°
Чтв, 08
21°
ЦБ USD 81.33 0.45 06/06
ЦБ EUR 87.03 -0.07 06/06
Нал. USD 80.7 / 82.6 06/06 13:45
Нал. EUR 87.01 / 82.92 06/06 13:44
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
13 569
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
14 724
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
12 753
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
17 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Полиция задержала 16-летнего рязанца на мотоцикле

В Рязани 5 июня полицейские задержали подростка, который пытался скрыться от них во дворах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В поселке Канщево на улице Интернациональная правоохранители увидели мотоциклиста, которому на вид не было 18 лет. Молодой человек, увидев сотрудников полиции, попытался скрыться во дворах, но сделать этого не получилось.

Вскоре выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 16-летний рязанец. Водительских прав у него, соответственно, не было. Кроме того, транспорт был не зарегистрирован.

В результате в отношении нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф.