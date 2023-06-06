На улице Станкозаводской в Рязани столкнулись легковушка и мотоцикл
На улице Станкозаводской в Рязани столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент случился в понедельник, 5 июня, примерно в 22:50, вблизи дома № 23 на улице Станкозаводской. По предварительной информации, 20-летний рязанец, управляя автомобилем LADA Kalina, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 44-летнего местного жителя.
В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.
Проводится проверка.