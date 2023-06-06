На нескольких улицах в Канищеве отключили холодную воду
Во вторник, 6 июня, на нескольких улицах в Канищеве отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Водоканала».
Из-за ремонта задвижки на водопроводе холодную воду до 17:00 отключили по адресам:
- улица 1-го Мая дома № 1, № 10, № 11, № 11-а, №№ 12-18, № 1-а, № 1-г, № 2, № 21, № 22, № 24, № 25, № 26, № 28, № 3, №№ 30-49, № 5, № 50, № 52, № 53,№ 53-а, № 54, № 55, № 55-а, № 57, № 58, № 59, № 6, № 61, № 62, №№ 65-77, № 7, № 8 корпус 1, № 8, № 9;
- улица Луговая, дома № 1, №№ 10-13, № 15, № 15-а, №№ 16-22, № 2, № 20- а, №№ 24-45, № 3, № 37 корпус 1, № 38-а, № 4, № 40-а, № 47, № 5, № 6, № 8 корпус 1, № 8, № 9;
- улица Советская, дома № 1, №№ 10-14, №№ 16-34, № 25 корп.11, № 30-а, №№ 36-40, № 4, № 42, № 42-а, № 43 корпус 1, №№ 44-55, № 56-а, № 57 корпус 1, № 57, № 58, № 59, № 59-а, № 6, № 60, № 60-б, № 61 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, № 61, № 61-в, № 61-г, № 62, № 62-а, № 63, № 63-а, № 63-б, №№ 64-77, № 72-а, № 9, № 9-а;
- улица Хрюкина, дома № 1, №№ 11-30, № 1-а, № 1-б, № 2, № 3 корпус 1, № 3, №№ 32-38, № 34-а, № 4, № 40 корпус 1, № 40, №№ 41-49, №, 45-а, № 5, №№ 51-57, № 59, № 59-а, № 6, №№ 60-63, №№ 65-70, № 7, № 8, № 9.