Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
17°
Срд, 07
21°
Чтв, 08
21°
ЦБ USD 81.33 0.45 06/06
ЦБ EUR 87.03 -0.07 06/06
Нал. USD 80.06 / 82.5 06/06 10:35
Нал. EUR 86.95 / 82.7 06/06 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
13 387
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
14 552
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
12 602
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
17 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На нескольких улицах в Канищеве отключили холодную воду

Во вторник, 6 июня, на нескольких улицах в Канищеве отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Водоканала».

Из-за ремонта задвижки на водопроводе холодную воду до 17:00 отключили по адресам:

  • улица 1-го Мая дома № 1, № 10, № 11, № 11-а, №№ 12-18, № 1-а, № 1-г, № 2, № 21, № 22, № 24, № 25, № 26, № 28, № 3, №№ 30-49, № 5, № 50, № 52, № 53,№ 53-а, № 54, № 55, № 55-а, № 57, № 58, № 59, № 6, № 61, № 62, №№ 65-77, № 7, № 8 корпус 1, № 8, № 9;
  • улица Луговая, дома № 1, №№ 10-13, № 15, № 15-а, №№ 16-22, № 2, № 20- а, №№ 24-45, № 3, № 37 корпус 1, № 38-а, № 4, № 40-а, № 47, № 5, № 6, № 8 корпус 1, № 8, № 9;
  • улица Советская, дома № 1, №№ 10-14, №№ 16-34, № 25 корп.11, № 30-а, №№ 36-40, № 4, № 42, № 42-а, № 43 корпус 1, №№ 44-55, № 56-а, № 57 корпус 1, № 57, № 58, № 59, № 59-а, № 6, № 60, № 60-б, № 61 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, № 61, № 61-в, № 61-г, № 62, № 62-а, № 63, № 63-а, № 63-б, №№ 64-77, № 72-а, № 9, № 9-а;
  • улица Хрюкина, дома № 1, №№ 11-30, № 1-а, № 1-б, № 2, № 3 корпус 1, № 3, №№ 32-38, № 34-а, № 4, № 40 корпус 1, № 40, №№ 41-49, №, 45-а, № 5, №№ 51-57, № 59, № 59-а, № 6, №№ 60-63, №№ 65-70, № 7, № 8, № 9.