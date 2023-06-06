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На 11 рязанских улицах с 7 июня планово отключат горячую воду

На 11 рязанских улицах со среды, 7 июня, отключат горячую воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

До 20 июня без ресурса останутся:

  • улица Есенина, дома №№ 17 (больница № 4), 21, 22, 36, 38;
  • проезд Щедрина, дом № 14 (школа № 8);
  • улица Вознесенская, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
  • проезд Грибоедова, дом № 5;
  • улица Грибоедова, дома №№ 3, 7, 9, 11/18, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
  • улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11;
  • улица Подгорная, дома №№ 5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32;
  • улица Свободы, дома №№ 17, 26, 35;
  • улица Скоморошинская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 21;
  • улица Фирсова, дома №№ 20, 23;
  • улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54б.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.