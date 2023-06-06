Минобороны: В районе Артемовска успешно отразили четыре попытки наступления ВСУ
В районе Артемовска успешно отразили четыре попытки наступления ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
«В районе города Артемовск активными действиями „Южной“ группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой народной республики. Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», — говорится в сообщении ведомства.