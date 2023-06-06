Кандидат в президенты США предложил оставить за Россией Крым и большую часть Донбасса

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предложил оставить за Россией Крым и большую часть Донбасса. Об этом пишет «RT на русском».

«Путин в конечном итоге получит Крым и большую часть Донбасса. Кроме того, НАТО должно поклясться, что Украина не вступит в альянс, а США должны восстановить полные экономические отношения» с Россией. Это большие уступки", — заявил политик.

По его словам, НАТО может осуществлять надзор за ситуацией на Украине.