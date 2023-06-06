ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб с использованием грязных бомб в Крыму
ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб с использованием грязных бомб в Крыму. Об этом
Стало известно, что в главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики. ВСУ разрабатывали план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами — для подрыва и приведения в негодность местности для проживания. С начала года это диверсанты осуществили 5 боевых вылетов на территорию России, два пилота были задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах.