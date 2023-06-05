ВСУ выпустили более 70 ракет по Новой Таволжанке под Белгородом

ВСУ за утро выпустили более 70 ракет из «Града» по Новой Таволжанке под Белгородом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова.

«По Таволжанке за сегодня, до 8.30 утра, было… более 70 прилетов из РСЗО „Град“ и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», — отметил Жданов на оперативном совещании.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о бое российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанка.