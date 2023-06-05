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ВСУ пытались высадиться на окраине села в Белгородской области

ВСУ пытались высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Солдаты пытались форсировать Северный Донец и высадиться на окраине села. Их уничтожили ударами авиации и артиллерии. Всего было ликвидировано более 10 человек.

Также во время контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов. Уничтожены две САУ Krab польского производства. Отмечается, что они наносили удары по российской территории.