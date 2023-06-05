ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта в Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РБК.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что противник планировал прорыв обороны на наиболее, по его мнению, уязвимом участке. Cвоих задач Вооруженные силы Украины не достигли.

«В результате умелых и грамотных действий „Восточной“ группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба ВС РФ Герасимов — в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении», — отметили в Минобороны.