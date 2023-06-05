Войска в зоне СВО получили от «Единой России» спецсредства и технику

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и партии «Единая Россия» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

«Всего фонд „Наша Правда“ закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке „Единой России“ и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», — отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 — антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

«Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы — всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до „передка“», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности «Единая Россия» с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

«Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров — фонда „Наша Правда“, который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое», — отметил Александр Сидякин.

«В конце апреля вернулся вместе со своими коллегами и друзьями с зоны СВО. В составе группы под руководством депутата Государственной Думы от Рязанской области Дмитрия Хубезова доставили гуманитарный груз. Необходимые медикаменты и продукты направили в лечебные учреждения. Нашим десантникам передали автомобили, коптеры, средства связи, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, бензопилы, лекарства, а также письма со словами поддержки.

В преддверии Дня защитника Отечества члены фракции „Единой России“ в Рязанской областной Думе доставили груз на передовую и поздравили с праздником мобилизованных земляков, которые служат в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, а также военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Привезли нашим бойцам необходимое оборудование — тепловизоры, квадрокоптеры, бинокли, рации, генераторы, медицинские приборы, продукты питания. Передали рязанцам — участникам СВО посылки, письма и рисунки от детей и родственников.

Сейчас собран груз для отправки колонной в расположение отдельного казачьего батальона специального назначения», — сообщил член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Сергей Лукьянов.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтеров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.