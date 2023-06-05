В Воронеже столкнулись пять автомобилей
Автомобиль «Субару» после столкновения опрокинулся.
В Воронеже столкнулись пять автомобилей. Об этом
Инцидент произошел примерно в 8:10. По предварительным данным, в ДТП попали автомобили «Субару» под управлением 60-летнего мужчины, «Шевроле Круз» под управлением 39-летней женщины, «Лада Гранта» под управлением 38-летней женщины, «Шкода Октавия» под управлением 31-летнего мужчины и «Хендай Гетц» под управлением 21-летней девушки.
Отмечается, что автомобиль «Субару» после столкновения опрокинулся.
По предварительным данным, 21-летнюю девушку отвезли в больницу с травмами.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.