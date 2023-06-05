В Ленинградской области годовалый ребенок подавился куском моркови и умер. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в Лодейном поле.
Родители попросили посидеть с ребенком 42-летнюю женщину — ее дочь поехала делать татуировку, а зять отправился ремонтировать машину на СТО. Мальчик не хотел засыпать и приполз на кухню, где бабушка готовила суп. Чтобы ребенок не капризничал, женщина дала ему кусочек моркови.
Мальчик подавился. Женщина пыталась трясти его вниз головой и вытащить морковь пальцами, однако у нее это не удалось. В местную больницу ребенка привезли в состоянии клинической смерти. 30 минут врачи проводили реанимационные мероприятия, однако им пришлось констатировать гибель мальчика.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).