В Чувашии водитель заживо сгорел в перевернувшейся машине

В Чувашии водитель заживо сгорел в перевернувшейся машине. Об этом сообщили в издании « Про Город Чувашия ».

Авария произошла в воскресенье, 4 июня, в 18:45, в Алатыре.

На улице 40 лет Победы Chery Tiggo съехал в кювет и перевернулся на крышу. После опрокидывания автомобиль загорелся. Водитель 1960 года рождения погиб на месте.

Отмечается, что ранее мужчину привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.

«Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Алатырском МО», — подчеркнули в местном ГИБДД.